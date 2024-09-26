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The Economist: Зеленський розглядає можливість призначення президентських виборів у 2025 році

27.09.2024 / 13:19
Президент Україні Володимир Зеленський розглядає можливість призначення президентських виборів у 2025 році на тлі падіння його рейтингів.

Про це пише The Economist, передає УНН.

The Economist, посилаючись на дані американського Національного демократичного інституту, пише, що довіра українців до Зеленського впала з 80% у травні 2023 року до 45% цього року.

"Незважаючи на те, що минулого року всі великі політичні партії домовилися відкласти вибори до закінчення війни, Зеленський, як кажуть, розглядає можливість призначення президентських виборів наступного року, щоб зміцнити свою владу" - йдеться у статті.

Видання не вказує своїх джерел, однак серед політиків, які підтвердили буцімто підготовку до виборів, вказали Юлію Тимошенко.

"Політичний процес безумовно почався", - каже Юлія Тимошенко.

Багато суперечок точиться щодо потенційних суперників Зеленського, таких як колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, йдеться у статті.

В Офісі Президента поки не коментували статтю The Economist.

вибори, Зеленський, The Economist
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