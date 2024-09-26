У Раді пропонують скасувати ДПА для учнів 4, 9 та 11 класів

Відповідний законопроєкт № 12053 зареєстрували у парламенті.

У пояснювальній записці народні депутати повідомили, що така пропозиція зумовлена воєнним станом і збройною агресією рф.

Крім скасування ДПА для учнів кожного з рівнів повної загальної середньої освіти, пропонують наступного року продовжити проведення вступних випробувань в електронному форматі.

Також у документі зазначений обов'язковий перелік дисциплін для НМТ:

українська мова;

математика;

історія України;

навчальний предмет на вибір ("Іноземна мова", "Біологія", "Географія", "Фізика", "Хімія", "Українська література").

З початку російського повномасштабного вторгнення Міністерство освіти і науки скасувало у ДПА 2022-му і у 2023 раках.