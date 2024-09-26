У Раді пропонують скасувати ДПА для учнів 4, 9 та 11 класів

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Радник Орбана: Угорщина не бачить сенсу українсько-російської війни
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Дуда: Саме той, хто першим використає ядерну зброю, понесе на собі всю відповідальність
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11:14
Генерал НАТО: У разі війни з росією Європі доведеться зіткнутися з великою кількістю поранених військовослужбовців
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10:12
Блінкен: Погрози путіна ядерною зброєю абсолютно безвідповідальні
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18:30
Ердоган: Анкара вірить в те, що війну, яку росія розв’язала проти України, можна завершити за допомогою діалогу
- 14:21
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09:10
Мельничук: Кабмін ліквідував Державне агентство резерву
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Федоров прокоментував зниження виплат вчителям через підвищення військового збору
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У парламенті тривають дискусії щодо підвищення акцизів на тютюнові вироби
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Експерт: Інвестори не відчувають, що ВДЕ є пріоритетом на стратегічному державному рівні
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Блінкен: На відновлення енергетичної інфраструктури України партнери зібрали понад $4 мільярди
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Диванные приключения: история вашего любимого места в доме21.09.2024 / 02:50Представьте: уютный вечер, любимый фильм, чашка горячего чая, и вы, удобно устроившись на диване. Звучит как мечта? На самом деле, диван - это гораздо больше, чем просто место для отдыха. Это центр вашего дома, место, где происходят важные моменты жизни. Он собирает друзей и семью, поддерживает вас во время работы и становится убежищем в моменты расслабления.Последние новости рубрики
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