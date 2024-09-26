Войти | Зарегистрироваться
14:33

пятница,
27 сентября
Онлайн
Зеленський: росія зруйнувала всі українські ТЕС та більшу частину гідроенергетичних потужностей
Країна
Зеленський: росія зруйнувала всі українські ТЕС та більшу частину гідроенергетичних потужностей
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
Країна
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

У Раді пропонують скасувати ДПА для учнів 4, 9 та 11 класів

26.09.2024 / 17:27
У Верховній Раді пропонують скасувати державну підсумкову атестацію для учнів 4, 9 та 11 класів.

Відповідний законопроєкт № 12053 зареєстрували у парламенті.

У пояснювальній записці народні депутати повідомили, що така пропозиція зумовлена воєнним станом і збройною агресією рф.

Крім скасування ДПА для учнів кожного з рівнів повної загальної середньої освіти, пропонують наступного року продовжити проведення вступних випробувань в електронному форматі.

Також у документі зазначений обов'язковий перелік дисциплін для НМТ:

  • українська мова;
  • математика;
  • історія України;
  • навчальний предмет на вибір ("Іноземна мова", "Біологія", "Географія", "Фізика", "Хімія", "Українська література").

З початку російського повномасштабного вторгнення Міністерство освіти і науки скасувало у ДПА 2022-му і у 2023 раках.

ДПА
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
27 сентября
26 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.