Учнів 4 та 9 класів звільнили від проходження державної підсумкової атестації

Про це повідомляє МОН, передає Укрінформ.

Як йдеться у документі, у 2022/2022 році від проходження державної підсумкової атестації звільняються учні, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти.

У міністерстві зазначили, що наказ підготовлено з метою збереження життя і здоров’я учнів в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, 6 лютого Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №8228-1, яким пропонується продовжити на 2023 рік термін скасування державної підсумкової атестації для випускників 11 класів та зовнішнього незалежного оцінювання як конкурсного критерію доступу до освітніх послуг.

Таке рішення обґрунтовується продовженням правового режиму воєнного стану, агресивними діями, російських військових і терористичних угруповань до національної системи освіти та науки. Зокрема, на 2023 рік пропонується передбачити вступ до університетів за результатам національного мультипредметного тесту, в якому є два обов’язкові предмети: українська мова та математика. Третім предметом на вибір, за пропозицією МОН, може бути: історія України, іноземна мова, фізика, хімія, біологія.