Військовозобов’язаних у віці понад 50 років мобілізуватимуть лише за окремим розпорядженням

Про це стало відомо після наради парламентарів з військовими.

У Верховній Раді провели закриту нараду з військовими щодо мобілізації обмежено придатних осіб у віці до 25 років. Ця категорія чоловіків, на відміну від своїх ровесників без проблем зі здоров’ям, як і обмежено придатні будь-якого віку, відтермінування від мобілізації не отримала - законодавство не врахувало деякі нюанси.

"Насамперед Збройні Сили не будуть мобілізувати таких осіб від 18 до 25 років. Це буде викладено в наказі Міноборони, який вони обіцяли видати до кінця цього тижня", - зазначив на брифінгу спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Також, за його словами, людей цієї категорії, котрі раніше вже були мобілізовані, не будуть відправляти на штурмові дії чи інші операції, що пов’язані з підвищеним ризиком для життя та здоров’я. Окрім того, будуть внесені зміни до законодавства для ротації та заміни вже мобілізованих з метою збереження боєздатності.

"Домовилися в цей період, який в нас буде між цим засіданням і наступним, зібратися разом і подумати, який законодавчий механізм ми можемо зробити для того, щоб забезпечити ротацію цих осіб, і яка відстрочка у цьому законі буде введена, щоб вона була достатня для того, аби вивезти осіб, які вже були мобілізовані, а на їх місце завезти інших навчених осіб, які відповідають вимогам закону про мобілізацію. Це покроковий план, щодо якого ми домовилися з військовими", - додав Стефанчук.

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що вже офіційно зупинено призов обмежено придатних від 18 до 25 років. Мобілізація їх можлива лише за письмовою згодою.Також він зазначив, що чоловіки віком 50-60 років можуть бути призвані до ЗСУ лише за окремим мобілізаційним розпорядженням. То ж мобілізація на загальних підставах стосується лише чоловіків у віці від 25 до 49 років, які не мають причин для відстрочки. Про це, стверджує парламентар, сказано у відповідній директиві Сухопутних військ від 19.09.2024 року.

"Демобілізації вже мобілізованих (чоловіків згаданих категорій - ред.) немає. Будем займатись і тиснути далі",- зазначив Гончаренко.

Тим часом військові не поспішають оприлюднювати текст директиви.

"З метою врахування потреб і завдань стосовно комплектування особовим складом підрозділів Сил оборони та відповідно до норм чинного законодавства, Командуванням Сухопутних військ уточнено деякі питання щодо призову за мобілізацією військовозобов’язаних громадян окремих категорій. Зазначені рішення, прийняті у тому числі з метою зниження суспільної напруги, оформлені у встановленому порядку та доведені до визначених військових частин для службового користування", - повідомили на своєму Телеграм-каналі Сухопутні війська.

Також мовиться про те, що органи військового управління обмежені в коментуванні питань, направлених на виконання поставлених завдань та відомостей службового характеру. Ці заходи вживаються не просто так, адже вільний доступ до питань комплектування підрозділів розширює можливості противника щодо оцінки наших ресурсів і планів.

"Розуміємо бажання окремих публічних осіб розповсюджувати інформацію подібного змісту для посилення власного впливу. Але це не на користь спільній справі боротьби проти агресора.Передусім хочемо зауважити, що кожен громадянин віком від 18 до 60 років може добровільно доєднатися до війська, щоб наблизити нашу Перемогу. Ворог прийшов до нас зі зброєю, і ми повинні здолати його зброєю! Це єдиний шлях до Перемоги", - сказано в дописі.