ЦПД: окупанти використовують територію ЗАЕС для навчання пілотів FPV-дронів

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

"росіяни використовують ЗАЕС в якості території, на якій навчають пілотів FPV", – йдеться в повідомленні.

Коваленко зазначив, що ці пілоти тероризують місто Нікополь Дніпропетровської області, використовуючи українське місто з цивільними як полігон.

"Фактично для росії ЗАЕС є прикриттям", – додав керівник ЦПД.