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ЦПД: окупанти використовують територію ЗАЕС для навчання пілотів FPV-дронів

26.09.2024 / 12:16
російські окупанти використовують територію Запорізької атомної електростанції для навчання пілотів FPV-дронів.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

"росіяни використовують ЗАЕС в якості території, на якій навчають пілотів FPV", – йдеться в повідомленні.

Коваленко зазначив, що ці пілоти тероризують місто Нікополь Дніпропетровської області, використовуючи українське місто з цивільними як полігон.

"Фактично для росії ЗАЕС є прикриттям", – додав керівник ЦПД.

Коваленко, ЗАЕС
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