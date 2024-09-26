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ICUV: Досі є країни, які вважають, що долю заморожених активів рф можна обговорювати із путіним

26.09.2024 / 10:12
Думка про те, що долю заморожених російських активів можна обговорювати на «мирних переговорах» із російським диктатором володимиром путіним, не є популярною. Однак досі є країни, які так вважають.

Про це заявила в коментарі Укрінформу співзасновниця Міжнародного центру української перемоги (ICUV), членкиня правління ЦПК Олена Галушка.

«Таке бачення точно було два роки тому. Я б сказала, що тоді воно було мейнстримом. Зараз воно змінюється. Все ще є партнери, які це розглядають так, але їх кількість уже менша», – сказала вона, відмовившись назвати такі країни.

Галушка пояснила, що партнери України не є монолітними і навіть усередині однієї країни окремі міністерства можуть виступати за більшу підтримку нашої держави, ніж очільник уряду.

«Різні стейкхолдери мають різне бачення питання. Але воно (думка про можливість обговорення з Кремлем долі заморожених активів – ред.) вийшло з мейнстриму і це прийнято в декларації Групі семи та в рішенні ЄС», – наголосила діячка.

Експертне середовище також шукає шляхи зменшення корупційних ризиків при передачі коштів Україні. За словами співзасновниці ICUV, партнерам пропонують створити банк, який буде спільно керуватися ними й Україною за моделлю банку KfW, створеного в рамках плану Маршалла для відновлення Німеччини після Другої світової війни.

ICUV, Галушка
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