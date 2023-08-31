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Зеленський: Міняти НАТО на наші землі, ну просто це не чесна навіть розмова... якась провокація
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Зеленський: Я ніколи у своєму житті не кину свою державу

01.09.2023 / 12:16
Президент Володимир Зеленський має намір узяти участь у президентських виборах, якщо вони відбуватимуться 2024 року в умовах військової агресії росії. До свого обрання він обіцяв обмежитися одним терміном.

Відповідну заяву Зеленський зробив в ефірі португальського телебачення, його слова наводить BBC News.

У Зеленського запитала, чи має намір він узяти участь у президентських виборах, якщо їх проводитимуть в умовах війни.

"Якщо триватиме війна, і якщо вибори відбуватимуться, я ніколи у своєму житті не кину свою державу. Тому що я є гарантом Конституції, і я її захищаю в будь-якому випадку", — сказав Зеленський.

Президентські вибори в Україні мали б відбутися 2024 року, але немає гарантії того, що до цього часу вдасться завершити війну.

Нагадаємо, у червні цього року Зеленський заявив, що головною умовою проведення виборів у 2024 році є завершення війни.

При цьому раніше цього літа українські ЗМІ повідомили з посиланням на джерела в різних політичних таборах, що проведення парламентських виборів в Україні в умовах війни цілком реально. Для цього нібито в країні можуть тимчасово скасувати воєнний стан.

вибори, Зеленський
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