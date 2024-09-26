У МВС назвали кількість осіб, які в Україні вважаються зниклими безвісті

Наразі в Єдиному реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин налічується 55 тисяч людей.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в інтерв’ю Укрінформу в четвер, 26 вересня.

"Більшість із них - військовослужбовці. Ця цифра є досить динамічною: коли місце перебування зниклих безвісти осіб встановлюють, у деяких випадках виявляється, що громадянин, наприклад, у полоні.На жаль, встановлюємо і загиблих серед тих, кого вважали зниклими безвісти", - розповів він.

За словами заступника міністра, під час зборів біологічного матеріалу у членів родин зниклих безвісти, які перебувають за кордоном, Національна поліція отримала 751 ДНК-профіль.

107 родин змогли знайти своїх рідних серед тіл, які вважалися невпізнаними.

Збір ДНК проводився у Польщі, Чехії, Словаччині, Німеччини, Іспанії, Італії й Туреччині. Також його планують організувати у Швейцарії.