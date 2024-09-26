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У МЗС України прокоментували китайсько-бразильську "мирну ініціативу"

29.09.2024 / 10:10
У міністерстві закордонних справ України розкритикували підтримку Швейцарією китайсько-бразильської "мирної ініціативи", повідомляє прес-служба МЗС.

"Такі "мирні ініціативи" лише створюють ілюзію діалогу, в той час як агресор продовжує свої злочинні дії", - йдеться в заяві.

У МЗС наголосили, що всі ідеї, дискусії та плани щодо відновлення миру для України мають ґрунтуватися на двох принципах, зокрема, нічого про Україну без України. По-друге, ці пропозиції мають ґрунтуватися на Статуті ООН і включати повагу до суверенітету і територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

У міністерстві впевнені, що такі мирні ідеї можуть бути обговорені на платформі, запропонованій Самітом миру. "Ми вважаємо Формулу миру президента України Володимира Зеленського єдиним шляхом до всеосяжного, справедливого та сталого миру", - наголосили у прес-службі відомства.

"Немає необхідності створення додаткових форматів і платформ для обговорення шляхів досягнення миру для України. Формула миру надає повний інструментарій і відповідні майданчики для обговорення всіх ідей, консолідації різних уявлень і концепцій", - уточнили в міністерстві.

У прес-службі також наголосили, що будь-які ініціативи, які не містять чіткого посилання на Статут ООН і не гарантують повного відновлення територіальної цілісності України, є неприйнятними.

"Ми закликаємо Швейцарську Конфедерацію та всі країни, що підтримують міжнародне право і Статут ООН, уникати участі в так званих мирних ініціативах, які можуть лише ускладнити процес досягнення всеосяжного, справедливого і стійкого миру для України. Ті ініціативи, які не визнають факт неспровокованої збройної агресії Росії проти України, прирівнюють жертву й агресора, пропонують деескалацію коштом суверенітету й територій України, не можуть бути підтримані Україною", - підсумували в МЗС.

У МЗС також зазначили, що розчаровані інформацією про підтримку швейцарською стороною так званого "Китайсько-бразильського консенсусу з 6 пунктів".

"Ми не можемо зрозуміти логіку такого рішення. Адже спільно зі Швейцарською Конфедерацією ми організували Перший Глобальний Саміт миру 15-16 червня в Бюргенштоку, в якому взяли участь представники ста країн і міжнародних інституцій. Наші країни продовжують активно співпрацювати над збільшенням числа підписантів підсумкового Комюніке цього саміту. Швейцарія бере участь у тематичних конференціях за конкретними пунктами Формули миру, метою яких є підготовка спільної мирної рамки для відновлення всеосяжного, справедливого та сталого миру для України", - резюмували в МЗС.

Китай, МЗС, Бразилія
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