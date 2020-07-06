Евросоюз заявил Киеву о серьезной обеспокоенности из-за проектов по закупкам

Об этом говорится в письме главы представительства Европейского Союза Матти Маасикаса к председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову и премьер-министру Денису Шмыгалю, текст которого опубликовало издание Наші гроші, сообщает Европейская правда.

Письмо Маасикаса касается проекта постановления Кабмина "Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по осуществлению закупок техники отрасли машиностроения с подтвержденной степенью локализации производства" от 11 июня этого года и проекта закона о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности.

Маасикас предостерегает, что проект правительственного постановления может быть несовместим с обязательствами Украины о государственных закупках в рамках Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и Соглашения ВТО о государственных закупках.

"Проект постановления намерен ввести в качестве пилотного проекта требование 15% - 30% удельного веса критерия локализации машиностроительной техники в Украине. На наш взгляд, это будет существенным нарушением указанных основ равного отношения и недискриминации", - заявил в письме глава представительства ЕС.

Что касается проекта закона - он вводит требование локализации производства для значительного перечня промышленных товаров и транспортных средств сроком на 10 лет. По оценке ЕС это также будет нарушать ст. IV Соглашения ВТО и ст. 151 (1) Соглашения об ассоциации.

"Это не только подрывает основополагающие принципы равного отношения и недискриминации, но и, учитывая степень локализации, который требуется законопроектом (до 60%), de facto лишает зарубежную продукцию возможность участия в закупках в этих областях", - заявляет посол.

Кроме того, добавляет Маасикас, законопроект требует, чтобы Кабмин обеспечил введение такого же уровня степени локализации в будущих закупках, связанных с проектами, финансируемыми международными финансовыми учреждениями, такими как Европейский инвестиционный банк.

"В этом отношении мы хотели бы подчеркнуть, что эти требования могут оказать серьезное негативное влияние на будущую деятельность таких институтов в Украине и соответствующую поддержку ЕС", - подчеркнул посол ЕС.

Европосол отмечает, что "введение дискриминационных мер", как это предусмотрено проектом постановления и проектом закона №3937, поставит под сомнение достижения Украины последних лет в реформе системы государственных закупок.

В отношении к Соглашению ВТО о государственных закупках это нарушит его принципы, а, соответственно, также создаст риск для доступа Украины к рынку государственных закупок. К тому же, будет нанесен серьезный ущерб репутации страны, выстроенной с другими сторонами Соглашения ВТО.

Маасикас добавил, что ЕС готов к дальнейшему обсуждению этих вопросов и поддержки украинской власти своим опытом использования государственных закупок как стратегического средства для решения законных экономических интересов с соблюдением основных принципов и международных обязательств Украины.

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