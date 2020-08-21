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Названы самые влиятельные люди Украины: В топ-10 вошли Зеленский, Медведчук и Венедиктова

21.08.2020 / 15:52
Журнал "Новое время" опубликовал рейтинг "Топ-100 самых влиятельных людей Украины".

Как пишет Телеграф, в первую десятку рейтинга вошли ряд политиков и бизнесменов, а именно: Владимир Зеленский, президент Украины, Ринат Ахметов, владелец группы компаний СКМ, Арсен Аваков, глава МВД, Андрей Ермак, глава Офиса президента, Виктор Медведчук, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", Игорь Коломойский, совладелец финансово-промышленной группы "Приват", Виктор Пинчук, бизнесмен, основатель EastOne Group, Ирина Венедиктова, генеральный прокурор.

Полная десятка выглядит так:

  1. Владимир Зеленский, президент Украины;
  2. Ринат Ахметов, владелец группы компаний СКМ, самый богатый человек Украины;
  3. Арсен Аваков, глава МВД;
  4. Андрей Ермак, глава Офиса президента;
  5. Виктор Медведчук, украинский политик и бизнесмен, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь";
  6. Игорь Коломойский, совладелец финансово-промышленной группы "Приват";
  7. Петр Порошенко, экс-президент, бизнесмен, депутат IX созыва ВР от партии "Европейская солидарность";
  8. Сергей Шефир, первый помощник президента;
  9. Виктор Пинчук, бизнесмен, основатель EastOne Group;
  10. Ирина Венедиктова, генеральный прокурор.

Отметим, что в первую десятку не попали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и спикер ВР Дмитрий Разумков. Они находятся на 11-м и 12-м месте соответственно. Также в двадцатке - Виталий Кличко, мэр Киева, Максим Степанов, министр здравоохранения, Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH.

Замыкают сотню самых влиятельных украинцев Андрей Курков, писатель, и украинские медики. Они находятся на 99-м и 100-м месте соответственно.

рейтинг, Аваков, Медведчук, Зеленский, Венедиктова
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