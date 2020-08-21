Черновцы, Коломыя и не только: "красную" карантинную зону расширили

Об этом сообщил 20 августа министр Кабинета Министров Олег Немчинов в Телеграмме.

"С 00 часов 00 минут 24 августа (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. К "красной" зоне будут отнесены: город Коломыю, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; города Беляевка Одесской области; города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ривненский район Ривненской области; город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области", - написал Немчинов.

По его словам, в "оранжевую" зону попали город Владимир-Волынский, Луцкий, Любашевский и Маневицкий районы Волынской области; города Ужгород и Чоп, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области; Ивано-Франковск, Бурштын и Калуш, Богородчанский, Калушский, Коломыйский и Надворнянский районы Ивано-Франковской области.

В этой же зоне оказались Киево-Святошинский район Киевской области; города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Бусский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворивский районы Львовской области; город Измаил, Белгородской, Николаевский, Овидиопольский и Саратский районы Одесской области; город Вараш, Гощанский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Острожский районы Ривненской области; города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский и Тернопольский районы Тернопольской области; город Харьков, Богодуховский и Первомайский районы Харьковской области; город Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

В "желтую" зону вошли город Киев; города Луцк и Нововолынск, Гороховский, Иваничивский, Киверцовский, Ратновский и Старовыжевский районы Волынской области; города Житомир, Коростень и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский, Попельнянский, Пулинский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области; города Мукачево и Хуст, Виноградовский, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Савеловский районы Закарпатской области; город Яремче, Верховенский, Галицкий, Долинский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумакский районы Ивано-Франковской области; города Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав и Фастов, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Макаровский и Фастовский районы Киевской области; города Одесса, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск, Теплодар и Южный, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Лиманский, Подольский и Савранский районы Одесской области; город Ривне, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Корецкий, Млыновский, Рокитновский и Сарненский районы Ривненской области; город Сумы, Кролевецкий, Недрыгайловский, Ахтырский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области; Бучачский, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Козовский, Лановецкий, Подволочиский, Теребовлянский и Чертковский районы Тернопольской области; Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Змиевской, Золочевский, Краснокутский, Купянский, Нововодолажский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области; города Хмельницкий, Нетешин, Славута, Белогорский, Волочиский, Красиловский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский и Старосинявский районы Хмельницкой области.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Напомним, 13 августа Государственная комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций изменила разделение страны на карантинные зоны. К "красной" зоне по уровню эпидемической опасности в связи со значительным распространением COVID-19 отнесли такие населенные пункты и районы: Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; город Беляевка Одесской области; город Дубно, Костопольский и Ривненский районы Ривненской области; Кицманский район Черновицкой области.

Как сообщает Правительственный портал, "зеленая" зона предусматривает: пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах; проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров; кинотеатры с заполненностью на 50%; перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

"Желтая" зона (+ ограничения зеленой), запрещается: посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

"Оранжевая" зона (+ ограничения желтой), запрещается: деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры; прием новых изменений в детские лагеря; ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

"Красная" зона (+ ограничения оранжевой), запрещается: работа общественного транспорта; посещение учебных заведений; деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Источник