ТКГ подтвердила встречу советников глав государств – участников переговоров в нормандском формате, сообщил Зеленский

"Подтвердили встречу советников в нормандском формате, Это говорит о том, что после советником будем ожидать продолжение встречи лидеров "норманди", - сказал президент журналистам на брифинге 20 августа в Херсонской области, подводя итоги двухдневного заседания ТКГ.

Он напомнил, что во время последнего заседания ТКГ были достигнуты договоренности о разминировании на 20 участках, об участках разведения сил и вооружений вдоль линии соприкосновения.

"А это тоже о сохранении жизней" - отметил президент.

Зеленский также отметил, что на ТКГ украинская сторона передала списки на обмен, однако еще не получили такие списки "от той стороны".

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