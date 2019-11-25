Авария танкера под Одессой: содержание нефтепродуктов в море превышено в 157 раз

Об этом сообщил и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов в Facebook

Прямая речь: "Нашими специалистами установлено превышение содержания в эпицентре события нефтепродуктов в 157 раз. Ситуация не является критической, но рекомендую отказаться от купания в море".

По словам Фирсова, инспекторы продолжают работать на месте аварии и мониторить загрязнения.

Также вдоль берега растянули сорбирующие боны.

Как только шторм утихнет, боны установят вокруг аварийного танкера, чтобы избежать распространения пятен горюче-смазочных материалов в море.

Когда специалисты получат доступ к судну, то смогут провести обследование и установить более точные показатели загрязнения.

Фирсов также сообщил, что владелец судна "Фактор групп лимитед" зарегистрирован в Харькове и принадлежит Джавадову Шамсаддину Али Оглы.

Сам танкер является рейдово-портовым нефтеналивным плавбункеровщиком болгарского проекта 585. Его длина 59 метров, ширина – 10 метров, а грузоподъемность 1565 тонн.

Напомним, ранее Администрация морских портов Украины сообщила, что экологические службы из-за шторма не могут приступить к ликвидации утечки горюче-смазочных материалов в месте аварии танкера "Delfi" вблизи Одессы.

22 ноября вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.

Позже спасатели эвакуировали всех трех членов экипажа танкера.

Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но само судно не имело необходимых регистрационных документов.

Однако днем 22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза.

А вечером 22 ноября Госэкоинспекция Крымско-Черноморского округа заявила, что содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии превышает предельно допустимую концентрацию в 90 раз.

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