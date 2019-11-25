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На Волыни, Винниччине и Днепропетровщине освятили храмы УПЦ

25.11.2019 / 15:30
На Волыни, Винниччине и Днепропетровщине освятили храмы УПЦ
Освящение храма Источник: Центр информации УПЦ
В Днепре митрополит Ириней 24 ноября освятил нижний храм в честь мученика Иоанна Воина в храме «Святогорской» иконы Божий Матери

В Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях освятили новые храмы Украинской Православной Церкви.

Освящение совершили правящие архиереи, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службы епархий.

В Днепре митрополит Ириней 24 ноября освятил нижний храм в честь мученика Иоанна Воина в храме «Святогорской» иконы Божий Матери. Архиерей совершил в новоосвященном храме Божественную литургию. По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия настоятель храма награжден правом служения Литургии с открытыми Царскими вратами до молитвы «Отче наш». Высоких церковных наград за заслуги в храмостроительстве удостоены благотворители прихода.

В тот же день, 24 ноября, архиепископ Нафанаил освятил храм в честь святой равноапостольной княгини Ольги в селе Алексеевка Камень-Каширского района Волынской области. По окончании чина архиерей совершил в новоосвященном храме Божественную литургию. Настоятель храма награжден митрой. Благословенными грамотами отмечены прихожане, жертвователи и строители, трудами которых храм удалось возвести за короткое время.

В селе Малая Терновка Крыжопольского района Винницкой области 21 ноября митрополит Агапит совершил освящение храма в честь Архистратига Божия Михаила. Архиерей возглавил в новоосвященном храме Божественную литургию. Новая церковь в селе Малая Терновка построена силами прихожан и меценатов вместо сгоревшего 4 года назад храма. По окончании Литургии митрополит Агапит обратился к верующим со словом проповеди.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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