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Хомчак: возвращенные Россией военные корабли разграбили мародеры

25.11.2019 / 14:43
Начальник Генштаба, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявляет, что военные корабли, которые Россия вернула Украине, в РФ были разграблены мародерами.

Об этом шла речь в интервью Хомчака Укринформу в Брюсселе 

Отвечая на вопрос о состоянии, в котором украинская сторона получила от русских корабли "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", Хомчак подтвердил, что все сообщения об их разграблении не подлежат сомнению.

Он подтвердил, что украинская сторона намерена быстро отремонтировать эти корабли, и они продолжат службу в ВМС Украины.

Прямая речь: "Когда их (корабли) забирали, был составлен акт, все было описано. То, что мне доложил командующий ВМС - это даже стыдно комментировать. Как военный человек могу понять, почему Россия сняла с кораблей средства связи и навигации. Но когда мне говорят, что они даже в гальюне унитазы сняли - этого я не понимаю.

Когда мне говорят, что на "Яны Капу", на буксире, сняли эти трубопроводы медные, как цветной металл, - я так понимаю, что это не военные работали, это мародеры. По-другому я не могу назвать тех существ, которые так поступили с военным кораблем".

Напомним, 18 ноября пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Украины сообщил, что задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" направляются домой.

20 ноября командующий Военно-морскими силами Игорь Воронченко рассказал, что украинские суда возвращаются в Украину на буксире в связи с тем, что россияне их фактически "угробили".

Президент Владимир Зеленский после осмотра возвращенных РФ судов сообщил, что на них не хватает части вооружения и оборудования, и заявил, что Украина будет требовать от России вернуть "все что там есть".

В свою очередь, Федеральная служба безопасности России заявила, что военные корабли, задержанные в ноябре прошлого года в Керченском проливе, были переданы Украине на этой неделе в нормальном состоянии и с исправной сантехникой.

Источник 

корабли, мародеры, Хомчак
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