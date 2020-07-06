Глава Минздрава сообщил, что больше всего волнует в эпидемии коронавируса

Об этом шла речь на онлайн-брифинге министра здравоохранения Максима Степанова, который транслировала на Youtube пресс-служба МОЗ

Прямая речь: "Вы видите, что у нас не снижается количество заболеваний. Каждый день мы фиксируем более 800-900 заболеваний коронавирусной болезнью. И что еще очень важно - (растет - ред.) количество людей, которых госпитализируют, которым нужна помощь в условиях стационара. Это пациенты, которые имеют тяжелое течение болезни. Это вызывает у нас большое беспокойство".

По его словам, динамика за последний месяц показывает, что количество госпитализаций с пневмониями из-за коронавируса растет.

Напомним: в течение субботы, 4 июля, в Украине обнаружили 823 больных коронавирусной инфекцией, 22 человека умерли.

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