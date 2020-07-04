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В Украине 823 человека заболели COVID-19 за минувшие сутки, 221 - выздоровел, 22 новых жертвы вируса

06.07.2020 / 09:01
В Украине по состоянию на утро воскресенья, 5 июля, выявлено 823 новых случая Covid-19, 221 из числа ранее заболевших выздоровел, 22 больных умерли.

Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 4 июля, сообщалось о 914 новых случаях Covid-19, 3 июля – о 876, 2 июля было 889 новых заболевших, 1 июля - 664 инфицированных за сутки. 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро воскресенья 48 500 человек, выздоровевших – 21 376, умерли 1 249 человек.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 25 875 человек, что на 580 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской (138), Закарпатской (107), Донецкой областях (81) и в Киеве (78).

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статистика, коронавирус, Covid-19
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