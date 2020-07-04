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Запорожский митрополит обратился в Верховную Раду с просьбой защитить права верующих

04.07.2020 / 17:40
Запорожский митрополит обратился в Верховную Раду с просьбой защитить права верующих
Митрополит Лука Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Лука призвал всех неравнодушных проявить активность и отстаивать свои права

Законопроекты 3316 и 2693-д нарушают права миллионов верующих и навязывают украинскому обществу модель жизни, которая идет вразрез с нашим мировоззрением.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале с просьбой к верующим Запорожской епархии подписать обращение к народным депутатам.

«Мы, граждане Украины, верные чада Запорожской епархии Украинской Православной Церкви, просим вас защитить наши конституционные права на свободу совести, открытого выражения своего мнения и возможности жить согласно нашим религиозным убеждениям», - написал владыка Лука в документе.

Архиерей просит народных депутатов «перед лицом правды Божией и судом своей совести, учесть замечания, высказанные религиозным сообществом (Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций) и сделать все от вас зависящее, чтобы защитить наши права и не дать возможности законопроектам 3316 и 2693-д приобрести юридическую силу с нынешним содержанием!».

Митрополит Лука призвал всех неравнодушных проявить активность и отстаивать свои права.

«В жизни каждому человеку нужно уметь делать правильный выбор, за который ему не стыдно будет перед Богом и людьми. Мы глубокого убеждены, что придет время и каждый из нас будет отвечать перед Творцом за те действия, которые он совершил в своей земной жизни. Чем больше Господь дает человеку возможностей влиять на жизнь этого мира, тем больше будет и степень его ответственности за все свои деяния», - отметил архиерей.

Источник: Inpress.ua
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