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Управделами УПЦ рассказал, почему праздник апостолов Петра и Павла отмечается в один день

07.07.2020 / 14:44
Управделами УПЦ рассказал, почему праздник апостолов Петра и Павла отмечается в один день
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Традиция празднования памяти апостолов Петра и Павла в один день возникла из практики Римской Церкви, которая особо чтила мученический подвиг этих двух великих святых

Почитание святых апостолов Петра и Павла в один день говорит об единстве Церкви и имеет под собой историческое обоснование.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в эфире программы «Церковь и общество».

«Богословские дискуссии обогащают Церковь. И сам тот факт, что Православная Церковь почитает вместе двух таких разных людей – апостолов Петра и Павла, свидетельствует о нашем отношении к дискуссии. Церковь должна быть единством в разнообразии», – подчеркнул митрополит Антоний.

Он объяснил, что традиция празднования памяти апостолов Петра и Павла в один день возникла из практики Римской Церкви, которая особо чтила мученический подвиг этих двух великих святых.

Кроме того, в таком праздновании присутствует и определенный символизм.

«Мы в один день почитаем двух первоверховных апостолов. Они шли ко Христу разными путями, их жизненный опыт был существенно различным. Но при этом оба они явили в своей жизни верность Христу и Его Церкви. Потому и сегодня мы должны помнить, что там, где Христос, там свобода», – отметил архиерей.

Управделами УПЦ напомнил, что «во Христе каждый получает возможность творчески раскрыть свою личность, «находясь в обогащающем общении с другими христианами, которые так же свободно раскрывают себя во Христе».

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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