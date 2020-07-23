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США выделит $38 млн на развитие кибербезопасности в Украине – вице-премьер Федоров

23.07.2020 / 14:52
США поддержит развитие кибербезопасности в Украине и с этой целью выделит $38 млн международной технической помощи, написал в Facebook вице-премьер министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Более года активной работы - десятки сложных переговоров, согласования совместной концепции и планов - и на днях, наконец, проект окончательно зарегистрирован в Кабмине. Минцифры определено бенефициаром проекта, и я гарантирую: каждый цент международной поддержки будет израсходован с максимальной эффективностью и результатом для страны. Мы будем публично отчитываться о ходе и расходах проекта", - подчеркнул Федоров.

По его словам, привлечение экспертизы и опыта США очень важно для Украины, поскольку США - один из мировых лидеров в сфере кибербезопасности.

"Противостояние стран уже давно перешло в киберпространство, и мы постоянно ощущаем негативную киберактивность северного соседа, поэтому должны достойно противостоять такой агрессии", - заявил Федоров.

Он подчеркнул, что такой большой проект является очередным сигналом доверия к результатам и планам Минцифры.

"По всем кибервопросам мы планируем активно работать с бизнесом, привлекать лучшую международную и украинскую экспертизу. Попутно благодарю администрацию США и Фонд 2USAID за поддержку реформ в Украине", - написал Федоров.

Министр цифровой трансформации напомнил, что в Украине стартовала активная фаза реформы кибербезопасности. В частности, сменили руководство Госспецсвязи, началось развитие эффективного и современного государственного Киберцентра.

"Мы стремимся обеспечить централизацию и защиту государственной IТ-инфраструктуры и реестров. Должны уйти в небытие КСЗИ (бесполезная бумажка на пять лет) и другие стандарты безопасности 90-х. Взамен должны появиться современные модели построения и постоянной поддержки безопасности IТ-систем", - написал Федоров, подчеркнув, что новый проект сотрудничества с США имеет целью поддержать все эти сверхважные задачи.

Источник

США, кибербезопасность, Михаил Федоров
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