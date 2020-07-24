Украина подписала с ЕС кредитное соглашение о получении макрофинансовой помощи на EUR1,2 млрд

С украинской стороны документы подписали министр финансов Сергей Марченко и глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, меморандум о пятой программе макрофинансовой помощи предусматривает 12-месячный срок. Сам заем выдается на 15 лет (до 2035 года), процент за пользование средствами составляет 0,125% годовых.

По словам премьера, макрофинансовая помощь будет расходоваться на два направления: поддержка макрофинансовой стабильности в Украине, продолжение структурных реформ.

Первый транш в размере EUR600 млн будет получен Украиной сразу после ратификации меморандума парламентом.

Что касается условий, которые должна выполнить Украина для получения второго транша, то они разделены на четыре блока.

Первый - управление государственными финансами. Этот блок включает вопросы медицинских закупок, четко прописано управление ГП "Государственные закупки" (корпоратизация), продолжение реформы налоговой и таможенной служб (открытые конкурсы по отбору руководителей).

Второй блок – государственное управление и верховенство права. Предусмотрены вопросы судебной реформы, реформы Высшей аттестационной комиссии судей, реформа Квалификационной комиссии судей и создание Комиссии по вопросам этики с международным участием, а также продолжение реформы государственной службы.

Третий блок - улучшение бизнес-климата. В частности, продолжение расширения полномочий частных исполнителей, содействие блокированию средств на банковских счетах путем предоставления разрешения на электронную связь между исполнителями и банками. Также принятие решение о поэтапной ликвидации налоговой полиции и создании Бюро финансовых расследований.

Четвертый блок - секторальные реформы и государственные предприятия. В частности, предусмотрена реформа корпоратизации, создание независимых наблюдательных советов в ТОП-10 госпредприятий, а также продолжение реализации всех секторальных реформ и их успешное введение.

Относительно ликвидации ГФС и корпоратизации Шмыгаль сказал, что предположительно эти проекты должны реализоваться в 2020 году, но сама программа предусмотрена на 12 месяцев.

В свою очередь исполнительный вице-президент Еврокомисси по направлению "Экономика, работающая для людей" Валдис Домбровскис в ходе пресс-брифинга в Брюсселе в четверг сказал: "В качестве части нашей цели помочь нашим соседям справиться с пандемией мы предоставим Украине срочную макрофинансовую помощь на EUR1,2 млрд. Это намного больше, чем мы предоставляем любым другим партнерам. Это также показывает нашу продолжающуюся поддержку повестке дня реформ Украины".

Он отметил, что переговоры закончились подписанием меморандума о новой программе, и подчеркнул: ЕС продолжит свое сильное вовлечение в поддержку ориентации Украины на реформы и стратегического пути, выбранного страной.

Домбровскис также напомнил, что ЕС ранее согласовал пакет поддержки для Украины на EUR119 млн.

"ЕС продемонстрировал солидарность с Украиной перед лицом пандемии. И в прошлом месяце согласовал пакет поддержки на EUR119 млн. Я знаю, что эта помощь уже достигает украинских семей, медиков, малого бизнеса и организаций гражданского общества, помогая им в столкновении с кризисом", - пояснил он.

По словам Шмыгаля, новая программа макрофинансовой помощи ЕС Украине достаточно амбициозна, но реалистична, ее успешная имплементация будет общей победой для обеих сторон.

"Я ценю сегодняшнее подписание меморандума о взаимопонимании и кредитного соглашения, согласно которому Украина получит EUR1,2 млрд макрофинансовой помощи. Эта новая программа достаточно амбициозна, но реалистична, ее успешная имплементация будет общей победой для обеих сторон. Я возвращаюсь домой с чувством уверенности в экономической стабильности нашей страны и в продолжении реформ, которые гарантируют благополучие для наших граждан", - подчеркнул премьер.

Как сообщалось, в марте 2018 года по просьбе украинской стороны Еврокомиссия приняла решение начать 4-ю программу макрофинансовой помощи Украине в размере EUR1 млрд для поддержки дальнейшей экономической стабилизации и структурных реформ. Макрофинансовая помощь была разбита на два транша в сумме EUR500 млн каждый. Первый транш был выделен в декабре 2018 года, второй транш был получен в июне 2020 года. Условием выделения последнего транша, равно как и в отношении всех остальных программ макрофинансовой помощи, было продолжение сотрудничества с МВФ.

Помимо этого, ЕС в мае 2020 года одобрил предоставление Украине EUR1,2 млрд специальной макрофинансовой помощи для стабилизации экономики в связи с пандемией. После подписания меморандум должен быть ратифицирован Верховной Радой, после чего Украина получит первый транш в размере EUR600 млн, который является безоговорочным.

Источник