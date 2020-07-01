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Украина сможет получить шестую программу макрофинансовой помощи ЕС, если в том будет необходимость

01.07.2020 / 12:50
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляет, что если будет необходимость в шестой программе макрофинансовой помощи, то Украина сможет договориться о ней с Европейским Союзом.

"Буду оптимистичной. Учитывая то, что мы уже получили пять программ макрофинансовой помощи, надеюсь, что если в шестой программе макрофинансовой помощи будет необходимость, мы тоже сможем убедить наших европейских партнеров взять этот дешевый кредит в рамках макрофина для нас", - сказала Стефанишина в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Что касается условий пятого пакета макрофинансовой помощи ЕС, то вице-премьер отметила, что меморандум еще не подписан, поэтому она не может сообщить о его конкретных условиях.

"Но точно могу сказать, что в имеющейся редакции меморандума нет никаких условий, которые бы не касались проводящихся сейчас реформ. В том числе вы также могли слышать заявление Веры Юровой (вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности - ИФ) об условиях, касающихся верховенства права и судебной реформы", - добавила она.

Стефанишина подчеркнула, что Украина берет на себя обязательства по тем реформам, по которым уже работает, а программа макрофинансовой помощи стимулирует быть более оперативными, потому что получение траншей обусловлено определенными временными рамками.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что после транша МВФ Украина ожидает от Всемирного банка $1 млрд, а также четвертый и пятый пакеты макрофинансовой помощи от ЕС.

Источник

ЕС, макрофинансовая помощь, Стефанишина
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