Законопроект о военном бюджете-2021: Штаты снова выделят Украине $250 миллионов

Об этом говорится в коротком изложении текста документа, опубликованном на сайте Комитета вооруженных сил Палаты представителей США.

"Комитет предоставляет 250 миллионов долларов США для инициативы по содействию безопасности Украины (USAI), которая оказывает поддержку и помощь Вооруженным силам Украины, из которых 50 миллионов долларов можно использовать только для летального военного снаряжения", - говорится в законопроєкті.

Кроме того, будет расширен запрет на финансирование любой деятельности, которая предполагает признание суверенитета Российской Федерации над Крымом.

Также продолжается ограничения на военное сотрудничество с Россией, которое, однако, не касается двустороннего военного диалога с целью уменьшения риска конфликта.

Напомним: в июне текущего года сообщалось, что министерство обороны планирует выделить 250 млн долл. на 2020 финансовый год на укрепление обороноспособности Украины для более эффективной защиты от российской агрессии.

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