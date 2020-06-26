СМИ: Помощник президента Трампа «крышует» застройку поймы реки Ирпень

Стало известно, что строительство жилого комплекса «Синергия Сити» в Ирпене «крышует» помощник президента Трампа. Этот новострой возле реки Ирпень принадлежит депутату Ирпенского городского совета Игорю Оверко, пишет From-UA со ссылкой Интернет-издание «Открытая Украина».

«Строительство расположено за пределами города и возле реки, из-за места расположения стройку часто инспектировали контролирующие ведомства. В частности, государственная архитектурно-строительная инспекция активно проверяла «Синергию Сити» в 2019 и 2020 годах. Но компании постоянно удавалось доказывать свою правоту в судах.

Недавно в этом деле всплыли новые факты: сотрудники ГАСИ сообщили, что помощник президента Трампа лично звонил и.о. председателя ДАБИ Елене Костенко с требованием не отменять разрешение на строительство. И в самом деле – никто так и не смог отменить строительство, оно продолжается. На территории комплекса даже начали строить школу.

Эксперты также связывают влияние Трампа с тем, что Кабмин Украины в этом году решил ликвидировать Государственную архитектурно-строительная инспекцию. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что это делается для устранения коррупции. ГАСИ – один из самых коррумпированных госорганов в Украине, сходятся во мнении топ-чиновники.

В результате, сейчас никто не может проверить стройку Игоря Оверка в Ирпене. Очевидно, что в этом замешаны влиятельные люди. Не исключено, что они из окружения Трампа. Также раньше сообщалось, что эту же стройку «крышует» помощник президента Зеленского, а также помощник президента Макрона», - пишет «Открытая Украина».