Строительная пирамида «Синергии»: объявленная война в Ирпене

Вот уже почти неделю под Киевом продолжается битва против строительства нового жилищного комплекса на территории поймы реки Ирпень. Активисты днюют и ночуют возле въезда на стройплощадку, блокируя попытки продолжить Владимиром Карплюком и Игорем Оверко незаконное возведение домов, куда планировалось заселить 30 тысяч человек.

В хрониках «объявленной войны» один из основных активистов борьбы против незаконной застройки Лаврентий Кухалейшвили подробно рассказывает о противодействии застройщика, идущего на самые неприглядные методы борьбы в попытке защитить свой сомнительный бизнес.

Так, пока активисты защищают пойму с одной стороны, неизвестные систематически поджигают ее с другой. Причина проста: склонить местных жителей к мысли, что пусть лучше застроят пойму, чем она выгорит до конца. Кроме того, застройщик призывает частных инвесторов, вложивших средства в недострой, приехать в Ирпень и защитить свое имущество. Впрочем, желающих подраться с активистами пока не нашлось. Очевидно, даже те немногочисленные инвесторы, которые умудрились не прочитать ничего об одиозной «Синергии» и купить там будущие квартиры, начинают понимать – лучше уносить ноги. К слову, многие юристы, стоящие на стороне активистов, готовы помочь им в возврате денег.

Между тем, строительство «Синергия Сити» с самого первого дня сопровождалось грандиозными скандалами. Началось оно в 2018 году под видом школы. Обещали построить не просто школу, а невиданную доселе в Украине – европейского образца, с навороченными компьютерными классами и бассейном. Об этом напропалую трубили в интернете глашатаи, близкие к Владимиру Карплюку.

К разработке проекта якобы даже подключили известного итальянского архитектора Луиджи Фиумару.

Правда, довольно быстро оказалось, что фотографии, выданные за проект новой школы, были просто украдены с сайтов британских, канадских и даже московских школ.

В том же году Ирпенский городской суд принял решение, что все участки, на которых планировалось возведении «Синергии Сити» арестованы. Поскольку разрешительных документов на строительство у господ Оверко не было, Владимир Карплюк продавил срочное решение через ирпенский горсовет новый генеральный план застройки Ирпеня. План отводил под жилищную застройку новые огромные территории. При этом никаких общественных слушаний проведено не было. Жители города протестовали, но их задавили старыми методами времен Виктора Януковича – с помощью «титушек».

Киево-Святошинская прокуратура признала, что генплан Карплюка противоречит интересам территориальной общины и интересам государственных и общественных интересов, и оспорила его в суде. В частности, план предусматривал незаконное изменение целевого назначения земель, в том числе мелиорированных и сельхозземель.

При этом эксперт Сергей на пресс-конференции заявил, что застройка поймы реки Ирпень приведет к экологической катастрофе, которая застронет и столицу, поскольку речка впадает в Днепр.

«Эти земельные участки имеют целевое назначение для ведения сельскохозяйственной деятельности и, согласно с выводами государственной исполнительной власти, их застройка… может даже привести к экологической катастрофе», - сообщил он, добавив, что изменение назначения этих земель может проводиться только с согласия Кабмина, а не на местном уровне.

Застройка в пойме Ирпеня ко всему же опасна, поскольку там могут быть разливы реки – и это приведет к катастрофе.

Департамент Госархстройинспекции в Киевской области остановил строительные работы ЖК «Синергия Сити» из-за ряда нарушений требований градостроительного законодательства. Там пообещали, что ЖК не будет сдан в эксплуатацию.

Попытались даже привлечь виновников к ответственности. Но привлекать тех, кто в самом деле виноват в незаконной застройке, оказалось весьма сложно, ведь Владимир Карплюк и его деловые партнеры – мастера прятать концы в воду. Активисты выяснили, что ЖК «Синергия Сити» на 72 многоэтажки строит работник отдела образования с Тернопольщины Юрий Мураш – именно он является заказчиком.

А сама ООО «Строительная группа «Синергия» имеет все признаки фиктивного предприятия. Ее собственник и директор Игорь Оверко – депутат горсовета Ирпеня и близкий друг Владимира Карплюка, который является конечным бенефициаром «Синергии». При этом в Едином реестре предприятий по коду ЕДРПОУ 38733480 несложно выяснить, что уставной фонд предприятия составляет… 10 тысяч гривен. Доход за 2018 год компания определила в размере менее десятка тысяч долларов, а налога на прибыль заплатила целых 180 грн. Баланс основных средств на конец 2018 года – 0 грн. То есть ни денег, ни кранов, ни строительных материалов.

Работает в компании крупнейшего застройщика Ирпеня всего два человека – сам Оверко и некая Ирина Петренко из Житомира.

СМИ и ранее не единожды писали, что компании, приближенные к Карплюку, уклоняются от уплаты налогов благодаря схеме продажи жилья через физлиц. По договору они не покупают у застройщика квартиры, а осуществляют «совместную деятельность». В итоге застройщик не продает квартиру и не платит налоги, а передает инвестору «совместно построенный» объект. Все, что должно было при этом получить государство, кладется в карман.

Активисты говорят о том, что «Синергия Сити» - классическая строительная пирамида. Развивается она по уже опробованной в Ирпене схеме одиозного Игоря Вишнякова, который, собрав с частных инвесторов деньги, сбежал за границу.

Пока все сходится. Более того, Лаврентий Кухалейшвили отмечает – в последнее время застройщик принялся еще активнее рекламировать продажу квартир в «Синергии Сити». Бордами увешан весь город, немалые деньги вбросили на контекстную рекламу в Гугл и в соцсетях.

Цены на квартиры резко сбросили: теперь 40 метров в «Синергии» можно приобрести за 12 700 долларов, аукцион невиданной щедрости для столичного пригорода. Вот только увидят ли они свои квартиры – вопрос не из простых. Все указывает на то, что в Ирпене возникнет очередная «Элита-Центр» и пострадавших будет немало. Активисты, объявившие войну Оверко и Карплюку, сдаваться не собираются и обещают блокировать «Синергию» до тех пор, пока их не заметят наверху те, кто может остановить уже давно признанное незаконным строительство.

Обострение вокруг жилищного комплекса в Ирпене, очевидно, связано с грядущими местными выборами. Напомним, в прошлом году Владимир Карплюк с треском проиграл выборы по 95-му мажоритарному округу, хотя бордами с его лицом были завешаны все околицы Киева. Скорее всего, фиаско ожидает и его ставленника на пост мэра Ирпеня. Поэтому только то и остается, что «украсть казну и убежать». А задача потенциальных инвесторов – не поддаться на манипуляции опытных махинаторов и не позволить себя обмануть.

Лера Горошкова