Сам себе режиссер: У Кличко платят сотни тысяч за ролики, которые набирают по три просмотра

Тратить бюджетные деньги на освещение деятельности городских властей является прямой задачей КП Киевсовета «Центр публичной коммуникации и информации», которое и было создано с целью реализации диалога между «владой и громадой». Ради того, чтобы наладить коммуникацию между киевлянами и столичной властью ЦПКИ за последний год оприходовал миллионы гривен на всевозможные рекламные акции, кампании и видеоролики.

При этом видео по цене в сотни тысяч гривен набирают единичные просмотры в интернете, либо и вовсе не выходят, затерявшись среди массовых публичных закупок и замысловатых тендерных договоров, пишет Капитал.

3 просмотра и 8 подписчиков

Осенью прошлого года ЦПКИ проводит тендер на «Рекламные и маркетинговые услуги (Услуги по организации и проведению информационно-коммуникационной кампании по здоровью киевлян)», победителем которого становится ООО «Галаган». По условиям договора за 395 тысяч гривен фирма должна была изготовить информационные ролики на тему рака молочной железы, вакцинации и ВИЛ/CПИДа, а также обеспечить их размещение и продвижение в соцсетях. При этом на тему рака необходимо было создать один 3-минутный ролик для учреждений здравоохранения, а также его короткую версию для продвижения в соцсетях, и не менее трех анимационных роликов на темы детской и взрослой вакцинации и профилактики ВИЛ.

Согласно Календарному плану к договору, размещение и продвижение видеороликов должно было быть выполнено до 31 декабря 2019.

По состоянию на 31 декабря ООО «Галаган» договор с коммунальным предприятием Киевсовета, очевидно, не выполнило, поскольку ролики были опубликованы на страницах ЦПКИ уже в 2020 — в январе и феврале.

Что касается самого контента, то здесь обнаруживается недостача одного из самых дорогих пунктов договора — изготовление роликов на тему «Рак молочной железы».

Короткие же ролики на тему вакцинации набирают по 106 и 150 просмотров в соцсети Facebook, а ролик про ВИЛ/СПИД — 4,3 тыс. просмотров.

При этом в ЦПКИ зачем-то закрывают информацию о репостах своих публикаций, и посмотреть, кто поделился видео о профилактике ВИЛ/СПИДа, не представляется возможным.

Если на страницу ЦПКИ в Facebook подписаны 4,25 тыс. пользователей, то канал Центра коммуникации в YouTube имеет целых восемь подписчиков, а размещенные на нем видео набирают единичные просмотры. Так, ролик о профилактике ВИЛ/СПИДа просмотрело 15 пользователей, ролик о вакцинации взрослых — 3 пользователя, а мультик о вакцинации детей имеет целый один просмотр.

Страницы ЦПКИ в соцсетях Telegram и Instagram и вовсе заброшены и не ведутся с сентября-октября 2019, хотя в декабре Центр заплатил за то, чтобы ООО «Галаган» продвигало тематические ролики с привязкой к его официальным страницам в этих соцсетях.

Также в декабре ЦПКИ заключает договор с ООО «Айден.Тім» на 189 тысяч на изготовление рекламных роликов, «которые помогут киевлянам эффективно и в полной мере пользоваться электронными сервисами столицы, а именно: кабинетом киевлянина, единым электронным билетом, карточкой киевлянина, он-лайн очередью в поликлиники и детские сады, станциями с датчиками мониторинга воздуха, 1551».

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Данные ролики набирают от 80 до 3 000 просмотров в Facebook и от 3 до 7 просмотров в YouTube.

Кроме того, ЦПКИ заказывал ролики в рамках информкампании «Пожилой возраст — не приговор» за 45 тысяч гривен, однако контента, который подходил бы под данную категорию, на страницах Центра не обнаруживается.

Семинары с ночевкой для знакомства

Организация семинаров и круглых столов — еще один из главных пунктов расходов Центра коммуникации Киевсовета, на который КП «ЦПКИ» тратит сотни тысяч бюджетных средств.

Так, в декабре Центр провел двухдневный выездной семинар для представителей общественных советов города Киева, за организацию которого заплатил ФЛП Адаменко С.Г. почти 200 тысяч гривен. Из них 8 тыс. — за аренду зала, около 30 тыс. — за питание и кофе для участников, еще 14 тыс. — за проживание и 15 тыс. — за транспортные расходы, а 96 тысяч потрачено на раздаточный материал в виде ручек, блокнотов, пакетов и футболок, «брендированных логотипом».

Как сообщили организаторы, целью данного семинара являлись «обмен опытом, налаживание прямых действенных контактов и связей, и наработки плана на 2020 год», проще говоря — общественных активистов собрали за городом, чтобы познакомить друг с другом для дальнейшего сотрудничества.

Все расходы по организации семинара были рассчитаны на 100 человек, хотя на коллективном снимке в фотоотчете мероприятия замечено лишь 40 участников. Хотя, можно предположить, что еще 60 человек просто не любят фотографироваться.

Исходя из сметы, по которой на 100 участников потрачено 96 тысяч гривен на «раздаточный материал», то полный «пакет» из пакета, ручки, папки, блокнота, свидетельства участника конференции и футболки обошелся почти в тысячу гривен на каждого. При этом были ли вообще участникам конференции вручены брендированные футболки — непонятно, поскольку ни на одном из фото они также не обнаружены, хотя блокноты с ручками попали в фотоотчет мероприятия.

Кроме того, за проведение нескольких тематических семинаров, круглых столов и тренингов на 30-40 участников на тему бездомных животных, торговли людьми и социальной осведомленности молодежи ЦПКИ заплатил в декабре 168,5 тыс. гривен ООО «Магонова и партнеры». Отдельно с этой же фирмой Центр заключает договор на 187, 6 тыс. на проведение четырех тематических фотовыставок.

Дополнительные соглашения

Еще в апреле ЦПКИ проводил тендер на 1,6 млн грн на «Услуги по проведению информационно-коммуникационной кампании по повышению уровня осведомленности киевлян относительно гражданского участия и возможностей партисипаторного бюджета».

За эти деньги для популяризации Общественного бюджета ООО «Хайп Медіа» должно было провести уличный фестиваль «ГБФест» с привлечением творческих, спортивных и художественных коллективов, а также организовать 20 тренингов и 10 промоакций. В эту же сумму входило изготовление и продвижение видеоролика на тему Общественного бюджета, а также изготовление рекламной продукции в виде ручек, брелоков, флаеров и флажков.

Договор на 1 млн 592 тыс. был подписан 23 апреля и включал девять пунктов затрат. Однако позже стороны заключают дополнительные соглашения, меняя условия оплаты по отдельным статьям — один раз в сентябре, и еще раз — в декабре. При этом общая сумма затрат по договору остается неизменной, а вот отдельные его пункты просто исчезают, за счет чего дорожают другие статьи затрат.

Так из начальной спецификации исчезает пункт о публикации информационных материалов в печатных СМИ, а пункты об аренде мебели, света и звука объединяют с общей организацией публичных мероприятий, удешевив расходы на их проведение. За счет «сэкономленных» на проведении тренингов средств, ЦПКИ увеличивает оплату за видеоролики и печатную продукцию.

Таким образом, за изготовление и печать рекламной продукции ЦПКИ изначально намеревался заплатить 150 тыс., позже цена за брелоки и флаера подскочила до 243 тыс., и далее возросла уже до 293,5 тыс. грн.

При этом в дополнительных соглашениях речь идет об изменении только одного абзаца Спецификации, то есть, количество изготовленной рекламной продукции по договору между ЦПКИ и «Хайп Медіа» остается прежним.

Дороже, чем Даша Астафьева

В технической документации к договору между ЦПКИ и ООО «Хайп Медіа» также указано, что Исполнитель должен изготовить один видеоролик продолжительностью 60 секунд с дальнейшей возможностью изготовить из него же два коротких ролика по 15 и 30 секунд. Фактически за один видеоролик об Общественном бюджете ЦПКИ должен был заплатить в апреле 100 тыс. грн. Далее цена ролика возрастает до 215 тыс. грн, а потом еще раз — до 259,4 тыс. грн, превысив изначальную стоимость в два с половиной раза.

«Золотой» видеоролик, за который Центр коммуникации Киевсовета заплатил четверть миллиона, появился на странице ЦПКИ в Facebook в декабре. Правда его хронометраж составляет не минуту, а две, и, возможно, на этом основании Заказчик переплатил за его изготовление.

Для сравнения можно отметить, что за такие деньги в пересчете на хронометраж в Украине снимают полноценное художественное кино. Так, общая смета одного из последних успешных украинских фильмов «Мої думки тихі» с Ирмой Витовской в главной роли составила 9,2 млн за 104 минуты хронометража, то есть его минута обошлась создателям в 88,4 тыс. грн. Минута кинокомедии «Свингеры 2» с Олей Поляковой и Дашей Астафьевой при общем бюджете в 9 млн стоила 100 тысяч грн. Минута же ролика Центра коммуникации Киевсовета, снятого в центре Киева, без киноэкспедиций в Карпаты и без Даши Астафьевой, обошлась городу в 125 тыс. грн.

При этом «Свингеры 2» вошли в первую пятерку украинских фильмов по самоокупаемости, собрав почти полмиллиона кассовых сборов, а дебютная картина Антонио Лукича получила несколько наград на международных фестивалях в Одессе и Карловых Варах. Будет ли ЦПКИ подавать свой ролик на Одесский кинофестиваль, пока неизвестно. Между тем, в Центре коммуникации пока даже не утрудились залить полную версию видео об Общественном бюджете на свою страницу в YouTube.

Палатки, соцопросы и книги экс-министра

Масштабная рекламная кампания по Общественному бюджету, однако, не исчерпала себя суммой в 1,6 млн, и в конце года Центр снова возвращается к закупкам брелоков и экосумок с логотипом Общественного бюджета.

Кроме того, в ЦПКИ решают наконец приобрести и собственные палатки для рекламных акций, которые ранее брали для проведения своих мероприятий в аренду.

Помимо этого, Центр коммуникации и информации тратит 182 тыс. грн на «социологическое исследование относительно инструментов участия, функционирующих в столице, эффективности их использования и осведомленности о них среди киевлян». Деньги по договору с ФЛП Смыкало И.Я. Центр перечислил в конце декабря, однако результаты данного социсследования нигде обнародованы не были.

В рамках акций «Киев украиноязычный» и «Киев читает» ЦПКИ также оплачивает издание трех книг на украинском языке, которые, согласно Технической документации, должны «побуждать киевлян к внутреннему анализу своего бытия как украинской нации». Среди них, к слову, каким-то образом оказалась и сказка экс-министра Кабмина Анны Онищенко о приключениях Морозенко.

КП «Центр публичной коммуникации и информации» Киевсовета было создано в ноябре 2018 по инициативе нынешней замглавы КГГА Марины Хонды, которая возглавляла на то время Департамент общественных коммуникаций. В прошлом году Департамент несколько раз безрезультатно пытался провести конкурс на место директора КП «ЦПКИ». В понедельник, 17 февраля, с третьей попытки конкурсная комиссия Департамента наконец выбрала две кандидатуры на должность руководителя Центра публичной коммуникации, которые подаст на рассмотрение мэру столицы Виталию Кличко. Официально возглавить Центр сегодня имеют шансы нынешний и.о. директора ЦПКИ Дмитрий Кулибаба и глава ОО «Минский массив» Анна Куницкая. Кто из них займет главное режиссерское кресло коммунального предприятия, и сможет ли новый руководитель навести порядок в творческом хаосе, который сегодня царит в ЦПКИ, пока остается интригой.