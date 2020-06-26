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Кабмин выделил 754 млн грн для восстановления западных областей после наводнений

26.06.2020 / 15:43
Кабинет министров выделил 754 миллиона гривен из резервного фонда для оказания помощи населению Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областей и восстановления их после наводнений.

Об этом шла речь на заседании Кабмина 25 июня.

Правительство поддержало предложение, озвученное министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорем Петрашко.

Ивано-Франковской области выделяют 480 млн грн.

Черновицкой – 30 млн грн.

Закарпатью – 30 млн грн.

Львовщине – 10 млн грн.

Госводагентству предусмотрено 92 млн грн, Гослесагентству – 30 млн грн на работы в этих областях.

Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил по тем же мотивам выделить 82 млн грн МВД: из них 41 млн на ГСЧС, 22 млн – на Национальную гвардию, 19 млн – на Нацполицию для ликвидации стихии в 5 областях: Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской.

Кабинет министров поддержал эти предложения.

Вместе все озвученные расходы составят 754 млн грн.

Напомним, регулярные дожди в Западной Украине на днях вызвали подтопления и наводнения, которыми размыло дороги, повредило мосты, нанесло ущерб домам. В Ивано-Франковской области погибли 3 человека.

24 июня премьер-министр Денис Шмыгаль и руководители ключевых ведомств посетили пострадавшие области. Государственная комиссия ТЭБ и ЧС под председательством премьера приняла комплекс мер по преодолению последствий стихии в западных областях Украины.

Источник

Кабмин, наводнение, восстановление, западные области
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