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Кабмин отложил запуск рынка газа для населения на месяц

02.07.2020 / 09:44
Кабмин продлил до августа спецобязательства"Нафтогаза" продавать газ для населения по льготной цене (ПСО). Это откладывает запуск рынка газа для населения с 1 июля, что было одним из требований соглашения с МВФ.

Об этом сообщает и.о. министра энергетики Ольга Буславець, передает "Интерфакс-Украина".

За этот месяц правительство должно решить проблемы с переходом на газовом рынке, главная из них - определение поставщика газа последней надежды, которого не смогли определить срок.

1 июля Минэнергетики объявило конкурс по определению поставщика "последней надежды", он продлится до 7 июля.

Как сообщал ранее глава Нацкомиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) Валерий Тарасюк, единственное, что было сделано по состоянию на 23 июня - это то, что НКРЕКП упростила процедуру смены поставщика газа для населения.

Отмена ПСО с 1 июля - одно из условий Украины перед МВФ в рамках меморандума о финансовой помощи на 5 млрд долларов.

Открытие рынка газа для населения предусматривает возможность менять поставщика газа. Для этого нужно будет подать новом провайдеру услуги заявку на присоединение и небольшой пакет документов, удостоверяющих личность, право собственности или распоряжения жильем и последнюю платежку за доставку газа.

Сменить поставщика газа могут жители частных и многоквартирных домов. Процедура будет занимать по 4-21 день. В Украине около 50 компаний-поставщиков газа, которые могут поставлять газ населению.

Напомним: открытие рынка природного газа для бытовых потребителей было запланировано на 1 мая 2020 года, но в связи с внедрением карантина из-за распространения коронавируса сроки перенесли на 1 июля.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что полноценный запуск рынка природного газа для населения и конкуренция поставщиков позволит украинским домохозяйствам воспользоваться всеми преимуществами низкой цены на природный газ.

Источник 

Кабмин, газ, рынок газа
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