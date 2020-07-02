Сплит в действии: ломбарды, страховые и кредитные компании перешли под контроль НБУ

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Сплит" - одна из крупнейших реформ на финансовом рынке и одна из самых сложных, ведь она требует одновременно и трансформации Национального банка, и перенастройки участников рынка, а также параллельно наработки концепций развития каждого сегмента небанковского финансового рынка", - заявил глава НБУ Яков Смолий.

По его словам, "сплит" дает НБУ возможность продолжать обеспечивать финансовую стабильность более комплексно и эффективно благодаря регулированию не только банковского, но и небанковского сектора.

НБУ отмечает, что накопленная проблематика рынка требует актуализации правил ведения деятельности, создание прозрачных условий ведения бизнеса и эффективного регулирования.

"Мы уверены, что добросовестные участники рынка заинтересованы в создании прозрачных и благоприятных условий для ведения бизнеса и будут готовы присоединиться к сотрудничеству с целью реформирования и развития сектора, расширения финансовой инклюзии и внедрения инноваций", - отмечает Смолий.

НБУ сообщает, что модель регулирования и надзора за финансовыми учреждениями, как и надзора за банками, будет осуществляться по риск-ориентированному подходу.

Регулирование каждого сегмента рынка будет отличаться в зависимости от того, привлекает ли финансовое учреждение средства клиентов.

Главная задача регулятора - сделать надзор за деятельностью организаций адекватным тем рискам, которые присущи деятельности каждой из них. В то же время компании, которые работают на базе собственного капитала, не почувствуют чрезмерного присутствия регулятора в свой деятельности.

Напоминаем, согласно закону от 12 сентября 2019 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг", НБУ и НКЦБФР с 1 июля 2020 являются правопреемниками Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг.

В частности, Нацбанк станет регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй вместо Нацкомфинуслуг.

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