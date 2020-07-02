Президент внес в Раду постановление об увольнении главы НБУ

Об этом сообщает сайт парламента.

Напомним: 1 июля глава Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления".

"В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как главой возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами", - объяснил решение Смолий.

Ранее Смолий заявлял о том, что намерен оставаться на должности главы до конца своей каденции – 2025 года.

Смолий стал главой НБУ 15 марта 2018 года, когда Верховная Рада поддержала увольнение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначила его на эту должность.

Собеседники ЭП в Верховной Раде сообщили, что сейчас рассматриваются три возможные кандидатуры на должность главы НБУ.

Недавно финансовый комитет ВР поддержал проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия и рекомендовал Раде принять документ. На это послы стран G7 заявили, что подрыв независимости НБУ поставит под угрозу международную поддержку украинского правительства.

В постановлении отмечается, что правление НБУ, проводя жесткую монетарную политику как в 2019 году и в начале 2020 года, так и начиная с 2014 года, не обеспечило в пределах своих полномочий поддержания устойчивых темпов экономического роста и возобновления кредитования экономики.

Также отмечается, что темпы снижения учетной ставки были "неоправданно медлительными".

МВФ требует, чтобы НБУ оставался "островком стабильности" среди волн украинского политического океана.

Так, Украина обязуется избегать политических решений по руководству Нацбанка, не пересматривать сроки полномочий членов правления и юридически защищать его представителей.

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