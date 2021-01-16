Витренко заявляет о противодействии внутри Украины давлению на "Газпром" по переносу точек продажи газа на восточную границу

В частности, с целью переноса точек передачи газа для европейских покупателей с западной на восточную границу Украины, разблокирования экспорта газа из России независимыми компаниями, а также экспорта из Центральной Азии.

"Для Украины это выгодно, поскольку создает дополнительный спрос на мощности украинской ГТС для транзита газа в Европу, а также снижает цену газа на украинском оптовом рынке до уровня экспортного паритета, что повышает конкурентоспособность ее экономики. Вопрос десятка миллиардов долларов для Украины", – написал Витренко на своей странице в Facebook 15 января.

При этом он указал, что Россия на политическом уровне блокирует все выгодные для Украины действия на рынке газа, и теперь ее позиция активно поддерживается силами внутри страны.

"И вот сейчас на помощь политическому руководству России приходят агенты в Украине. (…) Грустно наблюдать, как сейчас открытые российские агенты и уже даже "консервы" запускают волну негодования относительно моих слов о необходимости давления на Газпром (…)", – отметил глава Минэнерго.

Вместе с тем в предыдущем посте в ночь на пятницу Витренко назвал "странными темниками" протесты против возможности покупки газа у независимых от "Газпрома" российских компаний, объяснив в комментариях к нему, что речь идет о "Роснефти", "НОВАТЭКЕ" и "крупных европейских компаниях, добывающих газ в России". При этом он отметил, что они добывают "в пять раз больше, чем вся Украина".

По его словам, такой экспорт будет дополнительным источником спроса на услуги транзита через Украину в Европу, что "Нафтогаз" и требует разблокировать уже многие годы.

"Если кто-то "внезапно" подумал, что это плохо и непатриотично, то тогда он должен требовать запрета транзита российского газа через Украину и запрета импорта газа российского происхождения в Украину", – подчеркнул Витренко.

Как сообщалось, ранее Витренко призвал НАК "Нафтогаз Украины" активнее добиваться переноса РАО "Газпром" точки продажи ресурса на границу с Российской Федерацией, что позволило бы формировать цену газа по принципу "хаб минус".

При этом он отметил, что европейские компании, получив возможность покупать газ на границе РФ-Украина, смогут продавать его в Украине по цене "хаб минус", а Украина будет покупать его не у "Газпрома", а у этих же компаний, но на восточной границе.

Витренко также подчеркнул, что условия контракта с "Газпромом" 2019 года полностью позволяют осуществлять поставки газа по принципу "хаб минус", отметив: первым шагом к этому стало решение Стокгольмского арбитража об установлении для Украины принципа "хаб".

В то же время глава Минэнерго обратил внимание на стратегическую необходимость переходить от импорта газа к экспорту, что позволило бы формировать цену газа по экспортному паритету.

По мнению и.о. министра, "Нафтогаз" имеет возможности для активной борьбы с злоупотреблениями "Газпрома" его доминирующим положением и может подавать жалобы в Европейский антимонопольный орган, а также даже инициировать новый международный арбитраж по соглашению об организации транзита, подписанному в конце декабря 2019 года.

Источник