Пенсионный фонд завершил 2020г. с дефицитом 13,2 млрд грн

Согласно данным на сайте ПФ, собственные поступления Фонда в 2020 году возросли на 16,5% - до 281,6 млрд грн, что составило 60,4% доходов, в целом доходы в минувшем году были на 7% больше по сравнению с 2019-м и составили 466,1 млрд грн.

При этом поступления от Единого социального взноса составили 254,5 млрд грн, что на 19,7 млрд грн меньше запланированного, свидетельствует статистика ПФ.

Как указал Фонд, его расходы в 2020 году составили 479,3 млрд грн.

Как сообщалось, 2019 год Пенсионный фонд завершил с дефицитом 1,1 млрд грн: доходы Фонда составили 434,8 млрд грн (в том числе 193,1 млрд грн из госбюджета), расходы - 435,9 млрд грн.

Источник