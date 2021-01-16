Шмыгаль сказал, сколько будет действовать фиксированная цена газа для населения

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Фейсбуке.

"Со следующего месяца цена на газ для потребителей не сможет превышать 6,99 грн за куб. Соответствующее решение правительство примет в ближайшее время и оно будет действовать временно до конца карантина или до завершения отопительного сезона. Также в парламенте должны одобрить инициативу относительно предельного ограничения тарифа на распределение газа до уровня не выше 1,79 грн за кубический метр", - написал Шмыгаль.

Он пояснил, что 6,99 грн за кубический метр - это самая низкая цена, которая была зафиксирована на украинской бирже в течение января.

"Государственная компания «Нафтогаз» готова продавать голубое топливо по этой цене, тогда как некоторые облгазы предлагали газ по 10 грн и даже больше", - отметил глава правительства.

По его словам, в Украине цены на газ резко возросли в связи с тем, что в некоторых областях компании начали злоупотреблять своим монопольным положением и манипулировать с ценами в платежках после запуска рынка газа с 1 августа 2020 года.

"Поэтому государство выступит на защиту граждан и временно ограничит предельную границу. В дальнейшем правительство обяжет всех поставщиков газа предоставлять украинцам возможность заключать годовой договор по фиксированной цене и четко прогнозировать цены в платежках", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, с 1 января в Украине возросли тарифы на газ и его транспортировку, а также была отменена льготная стоимость на 100 кВт электроэнергии в месяц для частных потребителей.

В связи с ростом цен на коммунальные услуги прошел ряд протестов в разных регионах, в частности, в Харьковской, Полтавской, Николаевской, Херсонской, Черниговской областях, на Буковине и Прикарпатье.

Премьер-министр 12 января заявил, что Кабмин, в частности, введет государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона, предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб. м. По его словам, это означает снижение в платежках людей более чем на 30%. Предельная граница цены на газ начнет действовать с 1 февраля 2021 года.

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