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Зеленский провел телефонный разговор с Путиным

26.11.2019 / 18:43
В понедельник, 25 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Офис Президента Украины.

"Глава Украинского государства отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. В то же время Владимир Зеленский подчеркнул необходимость возврата всего вооружения, оборудования и документации, находившихся на этих судах", - говорится в сообщении.

Также во время разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС, добавили в ОП.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские корабли в Керченском проливе атаковали украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя. 24 украинских моряка были захвачены в плен, трое из них получили ранения.

Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских моряков и обвинил их в якобы незаконном пересечении российской границы (ч.3 ст.322 УК России, предусматривающей наказание в виде лишения свободы до шести лет). Всех военнопленных доставили из Крыма в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года обязал Россию немедленно освободить всех моряков, а также вернуть Украине корабли.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35, в рамках которого были освобождены 24 пленных моряка.

18 ноября 2019 года в акватории Черного моря был начат процесс по возврату указанных украинских кораблей. Их передача состоялась в нейтральных водах. За украинским буксиром "Яны Капу" и катерами "Бердянск" и "Никополь" из Одессы отправили буксиры "Титан", "Гайдамака" и "Сапфир".

В штабе ВМС ВС Украины 19 ноября сообщили Укринформу, что украинские бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" после возвращения на базу национального военного флота будут подвергнуты экспертизе.

21 ноября Президент Владимир Зеленский встретил в порту Очакова украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые вернулись 20 ноября из российского плена.

Источник

газ, Путин, корабли, разговор, Зеленский
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