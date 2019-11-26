Штормовые волны “чистят” место аварии танкера “Делфи” - экологи

Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщила журналистам исполняющий обязанности директора департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета Валентина Дацюк.

"Штормовые волны на море разносят и снижают концентрацию нефтепродуктов вокруг полузатопленного судна "Делфи". Если раньше их содержание в морской воде превышало предельно допустимую норму как минимум в 157 раз, то по состоянию на 25 ноября - только в 19 раз. В то же время штормовая погода затрудняет установку боновых заграждений вокруг аварийного танкера", - отметила Дацюк.

Она уточнила, что Одесская облгосадминистрация присвоила событию статус чрезвычайного происшествия, а не чрезвычайной ситуации.

По словам эколога, Одессе очень повезло, что танкер был пустым - в воде не обнаружено признаков утечки мазута, что представляет наибольшую опасность для моря.

Пока коммунальное предприятие "Побережье" не убирает нечистоты и мусор, выброшенные на берег в районе пляжа "Дельфин", поскольку специалисты не определили объесть нанесенного ущерба окружающей среде со стороны судовладельца.

Напомним, "Делфи" лег на мель 22 ноября в районе городского пляжа. Спасатели сняли из судна двух членов экипажа и капитана, несмотря на то, что судовладелец запретил команде покидать борт судна и подавать сигнал SOS, и доставили в больницу. В воскресенье капитана выписали, старшему механику врачи продолжают оказывать необходимую помощь Еще один член экипажа отказался от госпитализации.

Установлено, что аварийный танкер, севший на мель и ставший источником загрязнения нефтепродуктами моря возле побережья Одессы, принадлежит владельцу компании "Фактор групп лимитед" Джавадову Шамсаддин Али Оглы.

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