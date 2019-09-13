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В Киеве задержали вымогателя, который воровал номерные знаки с авто

13.09.2019 / 17:28
В Киеве задержали вымогателя, который воровал номерные знаки с авто
Источник: Киев Оперативный
Пострадавшие пополняли его номер телефона, а он рассказывал им, где искать их собственность

Киевская полиция задержала подозреваемого в вымогательстве мужчину 1988 года рождения.

Злоумышленник занимался тем, что в ночное время похищал автомобильные номерные знаки с авто и на лобовом стекле оставлял свою визитку, где был его номер, сообщает «Киев Оперативный».

После обнаружения кражи владельцы или заказывали новые номерные знаки, или вынуждены были обращаться к вымогателю. По его требованию пострадавшие пополняли его номер телефона, а он рассказывал им, где искать их собственность. Далее, благодаря программе перевода средств мобильной связи мошенник выводил деньги на банковские карточки.

«Если бы не оперативники отдела полиции №2 (по обслуживанию жилого массива "Южная Борщаговка") Святошинского УП, которые обнаружили, разоблачили, раскрыли схему и задержали Дмитрия, он бы до сих пор занимался своими "грязными делами"», - сказано в сообщении.

Сейчас уже доказано 5 аналогичных эпизодов с участием задержанного. Далее он будет проходить проверку на совершение других имущественных преступлений.

Источник: Inpress.ua
киев, авто, криминал, номерные знаки
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