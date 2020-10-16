Войти | Зарегистрироваться
09:23

пятница,
16 октября
Онлайн
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

В отношении Сытника открыты уголовные производства, которые грозят ему лишением свободы до 10 лет

16.10.2020 / 08:37
Сытнику инкриминируют нарушение сразу нескольких статей Уголовного кодекса Украины.

В государственном бюро расследований открыто уголовное производство в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

Соответствующее заявление подал народный депутат, фракция "Слуга народа" Александр Дубинский 1 сентября 2020 года.
Сытнику инкриминируют нарушение сразу нескольких статей Уголовного кодекса Украины:

ст. 109 — действия, направленные на насильственную смену власти или свержение конституционного строя или захват власти;

ч.2. ст. 353 — самовольное присвоение властных полномочий либо звания должностного лица, связанного с использованием форменной одежды или служебного удостоверения работникам правоохранительного органа;

ч.4 ст. 382 — умышленное невыполнение должностным лицом решения Европейского суда по правам человека, решения Конституционного суда Украины и умышленное невыполнение заключения КСУ;

ст. 364 — злоупотребление властью или служебным положением.

Напомним, 28 августа Конституционный суд решением признал неконституционным Указ Президента Петра Порошенко «О назначении А. Сытника директором Национального антикоррупционного бюро» от 16 апреля 2015 года (№218/2015). После этого Артём Сытник был обязан покинуть занимаемый пост, но не сделал этого. Более того, посредством официального сайта сообщил, что не намерен исполнять постановление Конституционного суда, что по сути можно приравнять к конституционному перевороту и захвату власти, а также присвоением должностных полномочий.

В сентябре Главное следственное управление Государственного бюро расследований, на основании заявления Александра Дубинского, внесло сведения о уголовных нарушениях в Единый реестр досудебных расследований:

по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 382 КК Украины – «умышленное невыполнение должностным лицом решения Конституционного Суда Украины и умышленное невыполнение заключения Конституционного Суда Украины». Предусмотрено лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;

по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.353 КК Украины – «самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица, связанное с использованием форменной одежды или служебного удостоверения работника правоохранительного органа (самовольно присвоил властные полномочия с использованием удостоверения правоохранительных органов)». Предусмотрено ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на срок до трех лет.

Согласно этим статьям, Сытнику грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

 УНИАН

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 октября
15 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.