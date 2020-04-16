ВОЗ: следующие недели станут решающими для Европы

Об этом заявил директор европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клуґе во время пресс-конференции 16 апреля в Twitter.

"Следующие несколько недель станут решающими для Европы (в борьбе с коронавирусом - ред.)", - заявил чиновник.

По словам Клюге, несмотря на то что в мире зафиксировано уже более 2 миллионов случаев коронавируса, в ВОЗ видят положительные сдвиги в наиболее пострадавших европейских странах, в частности в Италии и Испании. Однако другим странам еще предстоит пережить пик заболеваемости. Он отметил, что в таких странах Европы, как Турция, Украина, Великобритания, отмечается рост масштабов эпидемии.

Клюге отметил, что не стоит ждать быстрой победы над коронавирусом и быстрого возвращения к привычной жизни.

«Не допускайте ошибок. Несмотря на весеннюю погоду, мы и дальше находимся посреди бури", - отметил он.

Как сообщалось, согласно данным сайта Worldometer, в мире уже зарегистрировали более двух миллионов случаев заражения коронавирусом, из них - более полумиллиона человек выздоровели и 136 036 человек умерли.

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