Войти | Зарегистрироваться
09:38

пятница,
18 сентября
Онлайн
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Общество

ВОЗ обеспокоена темпами распространения коронавируса в Европе

18.09.2020 / 09:01
ВОЗ обеспокоена темпами распространения коронавируса в Европе
Всемирная организация здравоохранения обеспокоена из-за увеличения количества случаев инфицирования коронавирусом в Европе.

Об этом сообщает Deutsche Welle

По словам директора офиса ВОЗ в Европе Ганса Клюге, количество случаев заражения за последнюю неделю превысило показатели инфицирования во время первого пика коронавируса в Европе в марте. "Сентябрьское количество инфицирований должно стать сигналом, чтобы все мы опомнились".

Клюге подчеркнул необходимость соблюдать меры по противодействию коронавирусу. Среди них - комплексные тесты, избегание большого скопления людей, мытье рук, соблюдение дистанции между людьми и ношение масок для защиты рта и носа.

При этом представитель ВОЗ заявил, что организация не собирается менять рекомендации по 14-дневному карантину для всех, кто мог заразиться коронавирусом. Клюге также отметил, что хотя концепция карантина должна сохраняться, ее надо "непрерывно адаптировать".

Эксперт ВОЗ Кэтрин Смолвуд уточнила, что рекомендация по 14-дневному карантину "основывается на нашем понимании инкубационного периода и передачи болезни".

Прямая речь Клюґе: "Как дальше будет развиваться пандемия, зависит от нас. Мы уже нанесли ей один ответный удар, и теперь мы можем ударить во второй раз".

Источник

коронавирус, Европа, ВОЗ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 сентября
17 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.