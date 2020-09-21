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Тихановская: Беларусь и РФ дружественные страны, не хотим ни с кем ругаться

21.09.2020 / 11:46
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала Россию дружественной страной и выразила сожаление, что президент РФ Владимир Путин поддержал Александра Лукашенко.

Об этом шла речь в интервью Тихановской изданию РБК

По мнению лидера белорусской оппозиции, россияне поддерживают белорусов. При этом Тихановской жаль, что Путин поддержал Лукашенко: "Конечно, мы с Россией дружественные страны, и я знаю, что россияне, как люди, поддерживают белорусов. И нам очень жаль, что господин Путин поддержал Лукашенко, а не белорусский народ".

Прямая речь: "Это его (Путина - УП) решение, его выбор, мы на него никак повлиять не можем. Но мы всегда открыты, наш координационный совет всегда открыт к диалогу. Я тоже открыта к диалогу с представителями Российской Федерации.

Мы не хотим ни с кем ругаться. Мы бы хотели, чтобы нашу борьбу за то, чтобы народ определял будущее страны, все-таки поддержали все страны. Потому что мы боремся за право выбирать, с кем мы хотим строить нашу страну. Это не прозападная и не пророссийская борьба, это выступления против одного человека, к которому наши люди потеряли доверие, уважение и с кем мы не хотим больше ни жить, ни работать. Это никак не касается ни господина Путина, ни Украины, ни любых других стран".

Напомним: в начале сентября Светлана Тихановская заявила, что оккупированный Россией полуостров Крым отошел другому государству в противоречии международным законам.

Перед этим Тихановская уклонялась от ответа на вопрос о Крыме, однако впоследствии сказала, что "юридически Крым украинский, а фактически - российский".

Источник

Беларусь, РФ, Тихановская
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