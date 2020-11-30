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Тихановская прокомментировала вероятность военного вторжения РФ в Беларусь

30.11.2020 / 12:48
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сомневается, что Россия будет прибегать к военному вторжению в охваченную протестами Беларусь.

Об этом шла речь в интервью Тихановськой украинской редакции Радио Свобода

Тихановская подчеркнула, что не видит сейчас активной поддержки со стороны Кремля режима Лукашенко и в связи с этим оценила вероятность сценария, по которому Москва военным путем поможет удержаться самопровозглашенному президенту на должности.

Прямая речь: "Я очень сомневаюсь в каком вторжении. Потому что нет необходимости. У нас никоим образом не идет речь о геополитике. Наша борьба направлена ​​против одного человека - против режима и диктатуры. Поэтому никакой необходимости в этом нет. У нас - абсолютно мирная революция, против кого какие войска вводить?".

Напомним: Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что хотела бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Источник

Беларусь, РФ, Тихановская
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