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В ДТП на востоке Польши погиб украинец

30.11.2020 / 17:18
В результате столкновения трех микроавтобусов, произошедшем на автодороге между населенными пунктами Майдан Новы и Марковиче Билгораского повета Люблинского воеводства (юго-восток Польши) недалеко от границы с Украиной, погиб 60-летний гражданин Украины.


Как передает полиция Билгораского повета, в ДТП, произошедшем около полудня 27 ноября, пострадали в общей сложности трое водителей транспортных средств, из которых двое были украинцы.

По информации полиции, 29-летний водитель микроавтобуса Fiat выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes, которым управлял 60-летний украинец. В то же время, в Mercedes сзади въехал 23-летний гражданин Украины, который руководил еще одним микроавтобусом марки Mercedes.

Спасатели пытались спасти жизнь 60-летнего украинца, но в результате полученных травм он скончался. Полиция установила, что 29-летний водитель автомобиля Fiat, который также был перевезен в больницу, а также 23-летний водитель микроавтобуса Mercedes были трезвыми.

Полиция призвала всех водителей соблюдать правила дорожного движения, в частности установленной дистанции, особенно учитывая скользкую дорогу.

Источник

Польша, ДТП
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