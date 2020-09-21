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Трамп: Россия украла у США разработки гиперзвуковой ракеты, но у нас есть кое-что мощнее

21.09.2020 / 12:48
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия смогла создать гиперзвуковую ракету, воспользовавшись для ее постройки информацией, похищенной у администрации его предшественника – президента Барака Обамы.

Об этом заявил Трамп сторонникам на митинге в штате Миннесота 18 сентября, сообщает "Голос Америки"

Прямая речь Трампа: "Вы знаете, что у них есть супер-пупер-гиперзвуковая ракета – я называю ее супер-пупер, потому что ее скорость в 5 раз превышает скорость обычной ракеты… Но Россия получила эту информацию от администрации Обамы. Россия украла эту информацию… и они построили (ракету)".

По словам действующего президента, у США теперь есть намного более мощное оружие: "Самое лучшее, самое невероятное, к сожалению, самое смертоносное".

Трамп при этом не назвал характеристики и вид этого оружия, сославшись на секретность данной информации.

По его словам, это вооружение является "предметом зависти всего мира", включая руководителей Китая и России, которые "знают, что у нас (США – ред.) есть вещи, о которых они даже не слышали раньше".

Прямая речь: "Мы хотели бы никогда его не использовать. Но у нас есть величайшее оружие в истории… Теперь все, что я делаю, — это говорю миру, что у нас самое мощное оружие в мире. Я даже не говорю, какое именно. Вы даже не хотите об этом знать… Боже, помоги нам, если нам когда-нибудь придется его использовать. Но у нас есть самое мощное оружие, когда-либо созданное человеком".

Напомним: В США идет предвыборная кампания, избранник от Республиканской партии Дональд Трамп соревнуется с представителем Демократической партии Джозефом Байденом.

Источник

США, Россия, Трамп
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