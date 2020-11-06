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ВОЗ заявляет о "взрывном" росте COVID-больных в Европе

06.11.2020 / 16:19
Отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе сообщило, что наблюдает "взрывной" рост случаев заболевания в европейском регионе, и предупредило, что уровень смертности также растет.

Об этом сообщает Medical Xpress.

"Мы действительно видим взрыв... в том смысле, что нужны лишь пара дней, чтобы в европейском регионе заболеваемость увеличилась на миллион случаев", - отметил региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге.

Он заявил, что существующий "статус-кво не является вариантом" - не может никого устраивать, и призвал к "пропорциональным целевым мероприятиям".

Клюге отметил, что правительства стран должны принимать во внимание две вещи: "согласованность, чтобы люди видели, что дело серьезное, и предсказуемость, чтобы люди знали, если достигается этот порог, вот что должно произойти...

Как сообщалось, по данным сайта Worldometers, по состоянию на утро 5 ноября в мире зафиксировано 48,4 млн случаев COVID-19. При этом 34 674 292 человека выздоровели, 1 231 026 пациентов умерли.

Источник

коронавирус, Европа, ВОЗ
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