Трамп обещает обжаловать результаты всех штатов, где Байден перенял победу

Об этом Трамп написал 5 ноября в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Мы юридически обжалуем результаты во всех штатах, которые недавно "взял" Байден, из-за мошенничества с избирателями и фальсификации выборов. Множество доказательств - просто загляните в СМИ. Мы выиграем! Америка прежде всего!", - написал президент-республиканец.

Штаб Трампа уже подал иски в Мичигане и Пенсильвании с требованием остановки подсчета голосов. В Висконсине штаб потребовал пересчитать бюллетени.

По данным СМИ, команда Трампа также планирует подать иск о мошенничестве на выборах в Неваде.

4 ноября Трамп в очередной раз потребовал остановки подсчета голосов на президентских выборах. Он заявил, что "ни один голос, который поступает после дня выборов, не будет подсчитан".

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