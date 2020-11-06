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Трамп потребовал остановить подсчет голосов

06.11.2020 / 10:17
Президент США Дональд Трамп обратился к избирательной комиссии с призывом остановить подсчет голосов на выборах президента 2020.

Об этом свидетельствует его сообщение в Twitter

Прямая речь: "Остановите подсчет!"

Стоит заметить, если сейчас остановить подсчет голосов, то Джо Байден останется лидером гонки, поскольку, по нынешним данным, ему удалось заручиться большинством голосов выборщиков.

Трамп в течение предвыборной кампании критиковал голосование по почте, заявляя, что его можно использовать для фальсификации выборов.

После дня голосования Трамп объявил о своей победе на выборах президента, хотя подсчет голосов еще продолжается. Он также заявил, что обратится в Верховный суд США в связи с ситуацией на выборах. Он утверждает, что с американским народом осуществляется "крупное мошенничество", не объясняя как.

Утром 4 ноября, на следующий день после выборов, Дональд Трамп назвал "очень странным" лидерство Байдена в нескольких ключевых штатах, где Трамп лидировал в начале подсчета голосов.

Вечером того же дня штаб Трампа заявил, что будет требовать пересчета голосов в ключевом штате Висконсин, где с небольшим перевесом лидирует демократ Джо Байден.

Источник

США, выборы, Байден, подсчет голосов, Трамп
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