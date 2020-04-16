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Количество заражений COVID-19 вновь начало расти

16.04.2020 / 16:20
За минувшие сутки в мире диагностировали 79 900 случаев заболевания коронавирус. Это на 21 100 случаев больше чем 14 апреля.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

15 апреля в мире диагностировали 79 900 заражений COVID-19.

В частности, в США 30 206, Испании 6599, Великобритании 4603, Франции 4560, Турции 4281 новых случаев заболевания коронавирус.

14 апреля в мире диагностировали 58 800 заражений COVID-19.

В частности, в США 26 945, Великобритании 5252, Франции 6524, Испании 3961, Турции 4062 новых случаев заболевания коронавирус

13 апреля в мире диагностировали 70 300 заражений COVID-19.

12 апреля в мире диагностировали 75 200 заражений COVID-19.

11 апреля в мире диагностировали 79 800 заражений COVID-19.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется.

В мире с 2 073 394 случаев заболевания 508 861 человек выздоровела и 134 007 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 15 апреля в Украине подтверждены 3764 случаев COVID-19.

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статистика, коронавирус, COVID-19
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