Европе грозит экономический шок уровня 2008 года — Европейский центробанк

Об этом во время телефонной конференции с лидерами ЕС заявила руководительница Европейского центробанка Кристин Лагард, передает BloombergQuint.

По ее словам, без координации действий европейских государств "мы увидим сценарий, который многим из нас напомнит финансовый кризис 2008 года".

Лагард подчеркнула - если ЕС удастся скоординировано противодействовать коронавирусу и его влиянию на экономику, то экономический "шок" будет временным.

Она подчеркнула, что сейчас Европейский центральный банк изучает все возможные инструменты для того, чтобы смягчить удар коронавируса на экономику.

Напомним: Банк Англии экстренно понизил базовую процентную ставку на 0,5 процентного пункта – до 0,25%.

Федеральная резервная система США внепланово снизила процентную ставку на 0,5 процентного пункта в попытке сгладить последствия для экономики от эпидемии коронавируса.

Не дожидаясь намеченного на 18 марта заседания, ФРС снизила ставку федеральных фондов на 0,5 процентного пункта, до 1-1,25% годовых.

В 2008 году Федрезерв дважды снижал стоимость займов на внеплановых заседаниях - в январе (на 75 базисных пунктов), а затем в октябре (на 50 б.п.), когда о банкротстве объявил четвертый на тот момент американский банк Lehman Brothers, а рынки отправились в свободное падение.

До этого экстренно снижать ставки ФРС приходилось после теракта 11 сентября 2001 года, в ответ на коллапс пузыря доткомов в 2000-м, а также в 1998-м году - после дефолта России и банкротства фонда LTCM.

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