Митрополит УПЦ призвал верующих не искажать реальность отрицанием коронавируса, но и не впадать в панику

К коронавирусу необходимо относиться реалистично – не впадать в чрезмерную панику, но и не отрицать риск заражения и не осуждать тех, кто боится заразиться.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Горловской и Славянской епархии, об этом сказал митрополит Митрофан (Никитин).

«Люди сегодня по-разному реагируют на новую реальность. Кто-то находится в постоянной тревоге и страхе, бесконечно читая новости о том, сколько людей заразилось, как тяжело страдают те, кто болеет, сколько умерло. Эти новости зачастую бывают недостоверными, и люди не только сами читают всякие фейки, но и распространяют их среди других людей, усиливая и свою собственную тревогу, и тревогу окружающих», - отметил митрополит Митрофан.

Владыка рассказал, что «есть и другой способ поведения — полное отрицание реальности. Он, скорее всего, связан с тем, что человек, ощущая своё бессилие и неспособность как-то противостоять этому явлению, отрицанием защищает свою психику. Говорят, что никакого вируса нет, что всё это придумали бизнесмены и фармацевтические компании для того, чтобы решить политические и финансовые вопросы. И первые, и вторые таким восприятием и таким поведением искажают реальность. Но есть третья группа людей, которые, оглядываясь на тот опыт, который уже есть у человечества, понимают реальную опасность, которую представляет эта инфекция, и стараются максимально обезопасить и себя, и своих родных и близких от ее влияния, при этом не позволяя себе погрузиться в панику, которая не помогают, а мешает в такой ситуации».

Архиерей призвал не осуждать ближних.

«Сильные, не осуждайте слабых. Слабые, не завидуйте сильным. Нам нужно быть вместе, помогать и поддерживать друг друга – и всегда, прежде чем что-то говорить или выносить какое-то суждение, задавать себе вопрос: а как бы Христос в этой ситуации поступил, что бы Он говорил людям? И стараться в этом свете совершать свои поступки и говорить свои слова», - сказал митрополит Митрофан.

По словам архиерея, осуждение тех, кто боится коронавируса, и мысленное превозношение над ними – не христианское и не доброе настроение.

«Спаситель бы так не поступил», – подчеркнул митрополит Митрофан.

Митрополит Митрофан обратил внимание верующих на меры предосторожности, которые предприняли в Богоявленском кафедральном соборе Горловки – медицинские маски на присутствующих, измерение температуры прихожан и ряд других мер. Он объяснил, что в связи с карантином, совершение таинства Соборования перенесли на более поздний срок. Однако все желающие могут пригласить к себе священника и приступить к этому таинству в частном порядке до окончания карантина.

Он обратил внимание верующих на то, что, хотя священнослужители и потребляют Чашу со Святыми Дарами после всех верующих и не боятся заразиться, но требовать такого от мирян нельзя.

«Все, что существует в храме, существует для того, чтобы укрепить веру человека, помочь ему и привести его к Богу, сделать его сильнее, а не наоборот. И поэтому сильные должны сносить немощи немощных и не осуждать тех, кто по какой-либо причине слаб и не может проявить свою веру», – сказал митрополит Митрофан.

Иерарх УПЦ напомнил, что во время бури Господь упрекнул апостолов в маловерии, но не выкинул их из лодки, чтобы те утонули.

Он подчеркнул, что не нужно заставлять людей поднимать то, что выше их сил, и призвал паству вести себя благоразумно и по-христиански, соблюдать все разумные меры предосторожности и сохранять веру и надежду на Бога.

«Это все обязательно пройдет. А с нами останется то, как мы себя вели: достойно или недостойно, как верующие люди или наоборот. И дай Бог, чтобы у нас с вами это получилось. Храни вас всех Господь!», – заключил он.